Pranzo nel ristorante del sindaco di Macerata: paga il Comune

Il sindaco di Macerata Parcaroli

Macerata, 17 febbraio 2023 – Il Comune paga il pranzo nel ristorante della famiglia del sindaco Parcaroli. È il cortocircuito messo in luce dal capogruppo del Pd in consiglio comunale, Narciso Ricotta, con una interrogazione a risposta orale che sarà discussa il 27 febbraio. "Il primo e il 2 febbraio – si legge nel documento firmato dall’avvocato Ricotta – in attuazione del Programma europeo interregionale VB Adriatic-Ionian-Adrion, il Comune ha avuto necessità per il pranzo del 2 di individuare un ristoratore per ospitare le delegazioni dei partner di progetto e i relatori del convegno. Con determina dirigenziale numero 102 del 31 gennaio, con affidamento diretto il Comune ha commissionato il servizio al ristorante Vere Italie, per un importo di 30 euro a persona e un costo totale di 1.200 euro".

Fatta questa premessa, il capogruppo Dem chiede "se il sindaco fosse a conoscenza della delibera, e se il dirigente sapesse che i proprietari del ristorante sono il sindaco e i familiari, per valutare eventuali impedimenti". E poi ancora in base a quali criteri sia stato scelto quel ristorante, se ne fossero stati sentiti altri.

Ma il sindaco Parcaroli rimanda al mittente le illazioni ritenendole offensive. "Io non sapevo nulla di questa determina, firmata dal dirigente Ciattaglia, perché non è possibile che io controlli ogni atto del Comune. In due anni e mezzo, non ci sono fatture del Comune per prestazioni svolte dalle mie attività: il computer e la stampante qui li ho portati da solo, pagati da me. Le mie aziende lavorano con altre amministrazioni, ma non con Macerata. Quel giorno c’era stato un convegno in biblioteca, altri erano chiusi e sono andati da Vere Italie, dove io sono passato solo per un saluto senza neanche sapere chi avesse organizzato. In ogni caso, è stato fatto un prezzo più che onesto per il catering e anche quello, come gli altri, è un ristorante della città che dà lavoro alle persone. Non mi si può accusare di favorire le mie attività perché questa sarebbe la prima volta in due anni e mezzo. Io non sono qui per guadagnare, pago sempre tutto io come abbiamo fatto in tantissime altre occasioni pubbliche, in altri locali della città".

"Ci eravamo accorti da tante cose che Parcaroli è sindaco a sua insaputa – ribatte Ricotta –. Questa giunta scarica ogni responsabilità sulla macchina amministrativa, ma forse il sindaco farebbe prima a dire alle sue aziende di non contrarre con il Comune, invece di prendersela con i dirigenti". Il sindaco assicura di non avere nulla da nascondere.