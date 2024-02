Pranzo-spettacolo con Mazzocchi

La neve non c’è, ma il divertimento continuerà ad esserci anche questa domenica sulle nostre montagne. In forma differente ed in versione danzante. Alla Baita Solaria di Sassotetto (ex Capannina che nel 2022 ha cambiato gestione) torna il pranzo spettacolo, un appuntamento divenuto fisso in questa stagione con la direzione artistica di Aldo Ascani e il coordinamento di Emilio Cicchinè. Figure conosciutissime della movida by night della costa, il primo già responsabile de La Serra e il secondo a lungo pilastro del Batik. Ci si ritroverà appunto per il pranzo e poi a partire dalle 16 si continuerà a ballare anche nel pomeriggio, utilizzando la parte esterna della struttura situata a circa 1400 metri d’altezza negli impianti sciistici di Santa Maria Maddalena. Anzi, per l’occasione a Oriano e Alessandrino in consolle si aggiungerà Giordano Mazzocchi, ex tronista del programma "Uomini e Donne" che da qualche tempo è diventato anche deejay.

an. sc.