Prati sul palco del Rossini. Arriva "Cantami d’amore"

"Prima di tutti ho sentito l’esigenza di colmare un vuoto, non essendoci chi parlava di filosofia, letteratura e libri, ora molti altri stanno cavalcando l’onda". L’universitario Edoardo Prati è una celebrità sui social per questi temi, adesso anche nei teatri col tour di "Cantami d’amore" che alle 21 di domani farà tappa al Rossini di Civitanova. Un viaggio nella letteratura e nella musica attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nei secoli per cantare d’amore.

Prati, quali autori hanno ben fotografato l’amore? "Quelli di cui parlo, da Dante a Cavalcanti, a Platone, Catullo, Petrarca, Battiato, Frida Kahlo. Lo spettacolo è un percorso in cui nei testi si cercheranno le risposte sull’amore".

Qual è stato il criterio per scegliere i testi adatti? "La mia emozione. Amo leggere – dice Prati, ospite anche della trasmissione Che tempo fa condotta da Fabio Fazio – e mi piace condividere quanto scopro. Porto ciò che sono convinto possa fare centro nello spettatore".

Ma quanto legge? "Tutti i giorni. Leggo per gli esami all’Università di Lettere di Bologna, ma anche per lavoro e per passione".

Le è capitato di inserire in un secondo momento nello spettacolo i versi di un autore o di un’autrice? "Sì. Per un esame ho riletto una novella di Boccaccio e ho arricchito lo spettacolo".

Qual è il libro che si porterebbe dietro perché ogni volta le offre qualcosa di nuovo? "Lettere a Lucilio di Seneca".

È capitato che qualcuno, dopo averla ascoltata, abbia preso un libro o abbia sentito il desiderio di rileggerlo? "Sì ed è un aspetto meraviglioso. Ricevo di continuo messaggi da chi ha letto o sta rileggendo un volume. L’ultimo è stato di chi ha ripreso con entusiasmo Dafni e Cloe di Longo Sofista".

Qual è la differenza tra stare davanti a una telecamera e di fronte agli spettatori? "Davanti al pubblico percepisco di parlare con qualcuno, sento l’emozione. Una differenza è tra spettacoli al chiuso e all’aperto: di fuori l’occhio può andare ovunque, in teatro c’è una sollenità a cui occorre abituarsi".