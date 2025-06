Pre-scuola e trasporto, via alle iscrizioni

Da domenica al 5 settembre, aperte le iscrizioni per i servizi pre-scuola e trasporto per l’anno scolastico 2025/26. L’assistenza pre-scuola è per gli alunni delle primarie che, per esigenze lavorative di entrambi i genitori, giungono a scuola prima dell’inizio delle lezioni. I genitori dovranno presentare certificazione del datore di lavoro o autocertificazione circa l’orario dell’entrata in servizio. Il servizio sarà attivo con almeno 8 iscritti fino a capienza massima, e disattivato per l’intero plesso qualora le presenze fosse meno di 8 per più di due mesi. Modulo su https://www.comune.macerata.it/servizio/iscrizione-al-trasporto-scolastico/; può essere inoltrato a https://serviziscolastici.comune.macerata.it/portalecittadino/login, compilato, firmato e inviato a ufficioscuola@comune.macerata.it o consegnato a mano a ufficio Scuola (piazza Vittorio Veneto; lunedì, mercoledì e venerdì 9-13; 0733.256453/534). Per il trasporto scolastico, le tariffe da corrispondere al Comune in unica rata annuale sono: per la scuola dell’infanzia, andata e ritorno 350 euro; solo andata o solo ritorno 220 euro; secondo figlio – 20%, ovvero 280 o 175 euro; terzo figlio – 30%, 245 o 154 euro. Scuola primaria e secondaria di I grado, andata e ritorno 320 euro; solo andata o solo ritorno 200; secondo figlio 256 o 160; terzo figlio 224 o 140 euro. La scadenza del pagamento è il 30 settembre 2025, in caso di 2° e 3° figlio effettuarla rispettivamente al 30 ottobre e al 30 novembre. Modulo disponibile al link di cui sopra.