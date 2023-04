Precari del sisma, nuove stabilizzazioni

Al via una nuova fase di stabilizzazioni per il personale degli enti del cratere sismico. A dare l’annuncio, la Cisl Funzione Pubblica Marche, che ha avviato, a partire dalla scorsa settimana, un’apposita raccolta di dati online: una ricognizione puntuale sulle unità di personale non dirigenziale da stabilizzare, in seguito a tre anni almeno di servizio, e sugli oneri per le relative assunzioni a tempo indeterminato. "Per l’invio delle informazioni necessarie alle stabilizzazioni di personale – spiega Alessandro Moretti, responsabile Cisl Fp Marche del dipartimento funzioni locali – c’è tempo fino al 3 maggio compilando il modulo messo a disposizione sul portale ‘Lavoro Pubblico’ (www.lavoropubblico.gov.it), come specificato da una nota del Dipartimento della funzione pubblica inviata alle amministrazioni interessate dalla misura, ovvero Usr Uffici speciali per la ricostruzione, Regioni, enti locali comprese le unioni dei Comuni, Enti parco. Come Cisl Fp abbiamo sollecitato tutti gli enti del cratere ad inserire nel portale i profili professionali stabilizzabili e inviato la richiesta di rendicontarci gli inserimenti avvenuti. Prosegue, inoltre, il nostro pressing sul governo e i rappresentanti istituzionali al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie da trasferire agli enti che procederanno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro".