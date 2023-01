Precari della sanità, botta e risposta in Regione tra Pd e Saltamartini

"Finalmente, grazie alla nostra battaglia, la giunta Acquaroli fa marcia indietro e, attraverso l’assessore Saltamartini, riconosce che sono ben 39, e non sette come comunicato erroneamente in precedenza al ministero della Sanità, i precari della sanità marchigiana a cui la Regione deve erogare la premialità Covid di 792 euro". Così i consiglieri del gruppo Pd hanno commentato la risposta dell’assessore regionale alla sanità a una loro interrogazione. "Dopo oltre un anno di latitanza – spiegano – è ora che la giunta regionale ponga fine a questa vicenda e rispetti i diritti di donne e uomini che negli ultimi due anni hanno combattuto il Covid in prima linea. Un ringraziamento al Nidil Cgil che si è battuto al loro fianco: senza questo prezioso sostegno, per la giunta Acquaroli quei 32 lavoratori sarebbero rimasti dei fantasmi". I democratici, però, evidenziano come resti aperto il problema più grande, cioè la stabilizzazione dei lavoratori precari, che sarebbe dovuta avvenire già entro lo scorso 31 dicembre. "In questo caso, purtroppo, la risposta dell’assessore Saltamartini non è stata incoraggiante, forse perché la giunta regionale ha alimentato il ricorso a forme di lavoro precarie nella sanità. Il personale sanitario che nella nostra regione è costretto a vivere i disagi e le incertezze del precariato ha dimostrato sempre, specie durante l’emergenza pandemica, grande professionalità e abnegazione. Ora sta alla giunta regionale riconoscere queste qualità e questi meriti regolarizzando la loro posizione con un apposito concorso".

In una nota, però, l’assessore Saltamartini sottolinea come parlare di stabilizzazione del personale in somministrazione sia "pura demagogia", visto che "l’articolo 97 della Costituzione parla chiaro: agli impieghi della pubblica amministrazione si accede per concorso. Sono stati espletati concorsi e ce ne saranno in futuro – ha proseguito – e noi dobbiamo attingere dalle graduatorie per le assunzioni. In merito alla stabilizzazione del personale in somministrazione non sussiste ad oggi alcuna norma che ne preveda la possibilità. Le Ast potranno procedere a inserire queste figure professionali, nei limiti del tetto di spesa del personale, attraverso le procedure pubbliche di reclutamento a tempo indeterminato". Per quanto riguarda l’indennità Covid, invece, "abbiamo effettuato la correzione dovuta a una stima errata dell’Asur. Sarà mia cura verificare che questi lavoratori abbiano quanto gli spetta".

Franco Veroli