Precarietà e contraddizioni In 27 chiedono l’assunzione: respinte tutte le domande

di Franco Veroli

E’ tutto regolare. Ma certo non passa inosservato il fatto che l’Ast di Macerata abbia respinto tutte le 27 domande presentate da altrettanti operatori della sanità per uscire dalla precarietà e essere assunti a tempo indeterminato, per essere stabilizzati. Si tratta di dieci infermieri, sette operatori socio sanitari, due fisioterapisti, due dirigenti psicologi, due ostetriche, un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, un programmatore, un autista di ambulanze e un assistente amministrativo. E’ uno dei sintomi della schizofrenìa da cui è affetto il sistema. Quasi quotidianamente si lamenta la carenza di infermieri, Oss e medici; poi, però, alla prova dei fatti le norme spingono in senso contrario. Sia chiaro: l’Ast non ha alcuna responsabilità: per superare la precarietà, infatti, non basta la buona volontà, bisogna fare i conti con le norme. Il decreto legislativo 75 del 25 maggio 2017 prevede la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in base a precisi requisiti. In primo luogo bisogna risultare in servizio, dopo la data di entrata in vigore della legge 124 del 2015, con contratti a tempo determinato nell’amministrazione che procede all’assunzione. Poi è necessario essere stati assunti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate in amministrazioni pubbliche diverse da quella che procedono all’assunzione. Infine bisogna aver maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Sulla scorta di queste regole, già l’anno passato l’Ast ha proceduto alla stabilizzazione di un gruppo di dipendenti precari della Dirigenza e del Comparto sanitario. Quest’anno, all’inizio di marzo, è stato pubblicato il bando per una ulteriore attuazione del programma di stabilizzazione. Entro il termine di scadenza, il 15 aprile, sono arrivare 27 "manifestazioni di interesse", ma sulla base dell’istruttoria di ufficio, "nessuno dei candidati è risultato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione secondo i criteri stabiliti dal bando" che prevedeva, tra l’altro, che sarebbero stati considerati esclusivamente i periodi di lavoro a tempo determinato svolti in Asur Marche o in diverse aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. Dunque, dal punto di vista procedurale nulla da dire. Mancanza del requisito "essere in servizio al 31122022 o aver prestato l’ultimo periodo di servizio nell’Area Vasta 3", o mancanza del requisito "aver maturato alla data del 31122022 alle dipendenze dell’Asur Marche, almeno tre anni di servizio", sono i motivi più frequenti che hanno impedito la stabilizzazione. Un precario è tale anche perché, considerati i contratti a tempo, è costretto a lavorare ora da un parte ora dall’altra: ma questo, che potrebbe essere motivo di merito (più esperienze e più formazione), può diventare la sua condanna.