"Precarietà politica nel capoluogo"

Si è insediato il direttivo provinciale maceratese di Base Popolare Marche. Su proposta del coordinatore provinciale e vicecoordinatore regionale Mauro Giustozzi – coadiuvato dal vicecoordinatore Mattia Orioli – Elisabetta Romoli è stata nominata segretaria organizzativa. "La riunione – fanno sapere da Base Popolare – si è incentrata principalmente sull’analisi della situazione politica e amministrativa sia a livello provinciale che comunale. È emersa una marcata preoccupazione per la precaria situazione politica del capoluogo e per le crescenti difficoltà dovute alla crisi dei settori produttivi trainanti l’economia locale, a fronte di risposte non sufficienti della politica e delle istituzioni". Base Popolare avvierà una campagna di ascolto per raccogliere contributi ed elaborare proposte per "favorire un reale rilancio per tutta la provincia a partire dal capoluogo".