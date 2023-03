Precetto pasquale militare in città: per la prima volta a Fontespina

Per la prima volta in città si è tenuto il precetto pasquale militare interforze alla chiesa San Carlo Borromeo di Fontespina. La cerimonia ha visto la presenza del cappellano militare di Ancona don Nicola. Presente il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica con fascia tricolore, e una nutrita rappresentanza di carabinieri, finanzieri e membri della Capitaneria di Porto. Per l’Arma presente il tenente Cristian Mucci, per la Guardia di finanza il capitano Tiziano Padua, per la Capitaneria di Porto il tenente di vascello Ylenia Ritucci. In rappresentanza della polizia municipale il comandante Daniela Cammertoni. Presenti in divisa sociale e bandiera di sezione Anc, Anfi e Unuci. Nel corso dell’omelia il cappellano militare ha sottolineato il momento difficile che sta attraversando il mondo degli operatori della sicurezza in terra e in mare in un momento storico che non ha precedenti. A conclusione, un grazie a tutti gli operatori di Polizia da parte del sindaco Ciarapica con un riferimento ai recenti fatti delle baby gang per le quali sono in corso i provvedimenti del caso.

Giuliano Forani