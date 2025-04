Precipita a 65 anni durante il montaggio di una gru

Cingoli, 18 aprile 2025 – Stava completando le operazioni di montaggio di una gru, quando un 65enne è piombato a terra. L’infortunio sul lavoro si è verificato in mattina a Cingoli dove, all’incrocio tra via Castiglioni e il vicolo della Tinta, è previsto l’inizio dei lavori per la ristrutturazione di un palazzo. Poco dopo le 9, un 65enne, socio dell’azienda, stava completando le operazioni per il montaggio di un’alta struttura metallica.

Per cause in corso di accertamento l’uomo è precipitato da un’altezza che potrebbe essere stata tra i quattro e i cinque metri, cadendo pesantemente sul selciato. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’equipe dell’automedica del 118 di Cingoli, i carabinieri e da Jesi i componenti della squadra del Servizio per la sicurezza e l’assistenza sul lavoro-Spsal.

L’uomo era cosciente, ma il medico, che ha diagnosticato un politrauma da caduta, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 65enne è stato trasferito all’ospedale di Torrette in cui si trova ricoverato.