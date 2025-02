Sale sul tetto di un capannone e precipita da un lucernario: grave ingegnere di 41 anni

Morrovalle (Macerata), 13 febbraio 2025 – Stava facendo un sopralluogo sul tetto del capannone di una azienda, a Trodica di Morrovalle, quando è precipitato a terra: grave un ingegnere di 41 anni, che è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Cosa è successo

L’allarme è scattato questa mattina, poco dopo le 8, in via Laurana. Un ingegnere di 41 anni, per conto di una ditta esterna, stava facendo un sopralluogo quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da un lucernario. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde di Montecosaro e Morrovalle e i vigili del fuoco.

La corsa in ospedale

Il 41enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Ha riportato diversi traumi. Sul posto per chiarire la dinamica dell’infortunio è intervenuto il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast di Macerata.