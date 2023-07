Precipita da sei metri, gravissimo un operaio

di Lucia Gentili

Ancora un incidente sul lavoro. Ieri mattina a Belforte, intorno alle 10.15, un 62enne è precipitato da un’impalcatura mentre stava montando delle tavole in un cantiere di ricostruzione post-sisma a Borgo San Giovanni. Un volo di oltre 6 metri. I primi a prestare soccorso sono stati un’infermiera (che passava da quelle parti e si è trovata sul posto) e i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino. Poi è arrivata l’ambulanza; il personale medico del 118, viste le gravi condizioni dell’operaio, ha allertato Icaro per il trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona. In codice rosso. Il 62enne, italiano, residente a Frosinone (Lazio) e dipendente dell’impresa edile, è caduto sulla strada e, sopra di lui, sono cadute alcune tavole. L’eliambulanza è atterrata al campo sportivo. La prognosi resta riservata. Sono intervenuti gli ispettori dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria territoriale Ast), che hanno condotto da prassi le prime indagini sul posto per ricostruire la vicenda, comprendere la dinamica e capire le cause. La dinamica è ancora da chiarire, in corso di ricostruzione e l’indagine di polizia giudiziaria è in corso; è scattato il sequestro a fini probatori di alcuni elementi dell’impalcatura. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione locale.