Precipita dal tetto e muore. Datore di lavoro condannato

Un anno e due mesi di condanna al datore di lavoro, per l’infortunio mortale costato la vita al 54enne Grimaldo Palomino Loayza, peruviano da anni residente a Macerata, il 20 luglio 2021. La sentenza è stata pronunciata ieri mattina in tribunale dal giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi, al termine del processo con il rito abbreviato. Assolto invece il responsabile della sicurezza. Il 54enne, padre di quattro figli e molto conosciuto e ben voluto in città, lavorava nell’azienda di concimi Choncimer a Rocchetta di San Severino. Quella mattina, gli dissero di andare sul tetto per pulire i pannelli fotovoltaici, con un altro operaio che, come lui, di solito si occupava di mansioni diverse. Sopra al capannone c’era una copertura in travi di cemento armato alternate a cupole in plexiglass. E su una di queste purtroppo si era appoggiato Loayaza: il plexiglass non aveva retto e lui era caduto di sotto, da un’altezza di 15 metri. Dopo le indagini degli ispettori del Servizio prevenzio ne e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast e dei carabinieri, erano stati accusati Giovambattista Cheti, residente a Osimo, legale rappresentante della Choncimer, e l’ingegnere Sandro Antonelli, anche lui di Osimo. Cheti era imputato di omicidio colposo, per non aver predisposto misure idonee a far sì che solo il personale formato salisse sul tetto, e per aver dato quel compito al peruviano, addetto alla guida dei mezzi mec canici e dunque non preparato per quella mansione. Antonelli invece era accusato di falso, perché in qualità di progettista avrebbe attestato la conformità del progetto per le misure preventive e protettive dai rischi di caduta dall’alto, assicurando che ci fossero le reti anticaduta sotto al plexiglass, reti che invece non c’erano. Ieri mattina per loro, in tribunale a Macerata, si è tenuto il processo con il rito abbreviato. Il pm Rosanna Buccini ha ripercorso tutta la fase delle indagini, evidenziando i risultati dell’autopsia, le dichiarazioni dei testimoni e quanto accertato dai documenti, e alla fine ha chiesto la condanna a due anni di reclusione per Cheti e a quattro mesi per Antonelli. Gli avvocati Olindo Dionisi e Fabrizio Giustozzi, parti civili per i familiari del peruviano, si sono associati alle richieste della procura. Gli avvocati difensori Stefano Palumbo, Stefano Pica e Alessandro Gamberini hanno ridimensionato le responsabilità degli imputati. Alla fine il giudice Claudio Bonifazi ha assolto Antonelli, e ha invece condannato il datore di lavoro Cheti a un anno e quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.