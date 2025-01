Precipita dalle mura, ragazza di 24 anni portata a Torrette

Precipita dalle mura di Macerata, grave all’ospedale regionale di Torrette una 24enne residente nell’entroterra. È quanto accaduto nella notte tra giovedì e ieri. L’allarme è scattato in via dei Sibilinni, dove il personale medico e sanitario del 118 ha soccorso una giovane, dopo un volo di alcuni metri. La 24enne è stata soccorsa e trasportata all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona in condizioni gravi e in prognosi riservata. Soltanto qualche ora più tardi i medici hanno sciolto la prognosi. La ragazza, in seguito all’impatto, ha riportato numerosi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Macerata, al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario: i militari sentiranno la giovane non appena si sarà ripresa per chiarire quanto accaduto. Le indagini sono in corso.