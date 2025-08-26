Precipita in un burrone, muore escursionista

Scivola in un burrone mentre scende lungo un sentiero sui Sibillini con il marito e due amici. Tragedia ieri, nel primo pomeriggio, sul monte Pizzo Berro, nel territorio di Ussita. A perdere la vita è stata la 64enne torinese Loredana Trinchieri, madre di tre figli ed ex candidata sindaca alle elezioni comunali della sua Rivoli (Comune della città metropolitana di Torino), nel 2019.

La donna e il marito erano in vacanza nelle nostre zone, come fanno da trent’anni. Con loro c’era anche un gruppetto di amici. Si trattava di una comitiva d appassionati di montagna, conoscitori di queste zone ed esperti di vette. Ieri pomeriggio stavano facendo un’escursione, come tante altre volte, quando lei è precipitata dal sentiero da cui stavano scendendo, cadendo per oltre 30 metri. A quanto sembra, in un tratto esposto avrebbe perso l’equilibrio, a un’altitudine di circa 2mila metri. Il marito, di professione medico, ha dato immediatamente l’allarme chiamando i soccorsi. Erano circa le 14.30. Lui stesso si è precipitato per raggiungere la moglie, ma una volta arrivato da lei non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Le squadre dei vigili del fuoco di Visso, Tolentino e Macerata, con il supporto dell’elicottero Drago proveniente dal reparto volo di Pescara, hanno recuperato sia lui che la salma della moglie. Invece gli amici sono stati riaccompagnati a valle dal soccorso alpino e speleologico Marche, che era intervenuto con sei unità coordinate da Francesco Gargano, capo stazione di Macerata.

L’operazione di recupero è durata circa un’ora; non è stato un volo semplice per l’elicottero, considerando che ieri pomeriggio in quella zona c’erano nuvole e vento. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Camerino, per i rilievi di rito. Il marito, sconvolto per quanto accaduto, e gli altri amici, sono rimasti illesi.

Loredana Trinchieri avrebbe compiuto 65 anni il prossimo dicembre. Attiva, generosa e pronta a scendere in campo per la sua comunità, era una donna molto apprezzata e stimata a Rivoli. Nel 2019 si era candidata a sindaco con la lista civica "Rivoli città attiva". Era impegnata in diverse associazioni come Assopace, Legambiente, Firmato Donna, Una Porta Aperta e Comitato NoTav Rivoli. Tanti i messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia. Anche gli ussitani sono sotto choc per quanto accaduto.

Lucia Gentili