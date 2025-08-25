Tragedia in montagna, precipita per 35 metri mentre era col marito medico: morta 64enne

Ussita, 25 agosto 2025 – Tragedia in montagna, a Pizzo Berro, Ussita. Tre squadre del soccorso alpino e speleologico Marche sono intervenute sui Sibillini per il recupero del corpo senza vita di un’escursionista 64enne precipitata mentre stava effettuando una gita. Secondo le prime ricostruzioni, stava effettuando un’escursione con il marito e due amici quando è precipitata dal sentiero per circa 35 metri. Sarebbe scivolata durante la discesa.

Il marito della donna, un medico, ha dato l’allarme chiamando i soccorsi. Erano circa le 14.30. Ma, una volta sceso sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso della moglie.

Il recupero della salma è stato effettuato dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco mentre i compagni dell’uscita sono stati riaccompagnati a valle dal soccorso alpino e speleologico Marche. L’operazione di recupero è durata circa un’ora. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Camerino per i rilievi di rito.

Non è l’unica notizia di questo tipo negli ultimi giorni purtroppo. Ieri un 74enne bolognese è morto sulle Alpi: stava passeggiando a una quota di 2.900 metri, quando è scivolato e caduto, ruzzolando per oltre 100 metri. Sono state complicate le operazioni di soccorso a causa delle condizioni meteo avverse, ma comunque l’uomo ha perso la vita sul colpo.

Sabato invece la vittima è stata una insegnante reggiana ma da tempo residente nel Riminese di 63 anni, che stava facendo una camminata lungo il Sentiero dell’Orso, uno dei percorsi più conosciuti e frequentati della Val Rendena, in Trentino Alto Adige. Tragedia nella tragedia, la donna era col figlio che ha dovuto vedere impotente la madre precipitare per 150 metri.