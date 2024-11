Precipita dal secondo piano del liceo scientifico a Recanati, grave una 15enne

Recanati, 7 novembre 2024 - Choc al liceo scientifico di Recanati, una ragazza di 15 anni è precipitata dal secondo piano dell'edificio. E' accaduto questa mattina poco dopo le 8. Dopo l’appello in classe, i ragazzi si stavano dirigendo verso la palestra per la lezione di educazione fisica. La 15enne è sfuggita agli occhi dei compagni. Poco dopo è scattato l'allarme. La ragazza, dopo la caduta dalla finestra, è rimasta sempre vigile. Immediati i soccorsi e il trasporto all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso.

Ora la giovane è in prognosi riservata. Sotto choc i compagni di scuola. Le lezioni sono proseguite regolarmente, ma alcuni genitori hanno ripreso i figli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i dovuti accertamenti sulla dinamica: per capire se si sia trattato di una caduta accidentale o di un gesto volontario. Presenti anche la Polizia Municipale e il sindaco Emanuele Pepa.