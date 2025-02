Precipita dal tetto della casa di campagna e muore

Matelica (Macerata), 23 febbraio 2025 – Un tragico incidente domestico è stato la causa del decesso, ieri mattina, di un matelicese di 72 anni. L’uomo, intorno alle 14, è stato trovato privo di vita all’interno di una casa di campagna nella frazione Poggeto. L’anziano si era recato nella casa di campagna di proprietà della famiglia, dove stava sistemando un solaio, quando, per ragioni ancora da chiarire e in fase di ricostruzione, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato rovinosamente a terra da diversi metri di altezza, battendo fortemente il capo e altre parti del corpo.

A scoprire il cadavere sono stati gli stessi familiari, preoccupati dal fatto che non rispondesse al cellulare e che non fosse tornato a casa per il pranzo.

Purtroppo a quel punto è stato inutile l’intervento dei sanitari del 118, che sono immediatamente accorsi sul posto. Questi infatti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 72enne che sarebbe avvenuto in un lasso di tempo che è ora al vaglio degli inquirenti.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri della stazione di Matelica per ricostruire la dinamica dell’incidente e il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro per effettuare i necessari rilievi e verificare cosa stesse facendo nei minuti prima della fatale caduta.