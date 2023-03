"Predisposti da noi i finanziamenti per le maggiori opere pubbliche"

"Pensiamo sia scorretto affermare che opere fondamentali per la città come cimitero comunale, Palazzo Fidi e Palazzo Sangallo fossero state dimenticate dalla precedente amministrazione. Basta andare sul sito della Regione, sezione Usr e lì si trovano tutti i documenti che confermano quanto stiamo dicendo". Tolentino nel cuore, Fratelli d’Italia, È viva Tolentino, Lega, Forza Italia intervengono sulle opere pubbliche. "La passata amministrazione – prosegue il gruppo - nel Psr (Programma straordinario di ricostruzione), che è la summa di due anni di lavoro insieme agli uffici, ha predisposto un piano per finanziare tutte le opere pubbliche ritenute strategiche per la città. Avevamo individuato come priorità assoluta, immediatamente dopo il Palazzo comunale, il cimitero dove attualmente non ci sono più posti anche a causa di un’ampia parte che risulta inagibile. Subito dopo, l’intenzione era quella di procedere con Palazzo Sangallo in modo tale da poter dare una logica alla ricostruzione con piazza della Libertà che sarebbe stata cantierizzata tutta insieme e dove si sarebbe potuto realizzare un vero e proprio restyling. Va da sé che senza Psr nulla si sarebbe potuto finanziare. Quindi, non siamo gelosi dei finanziamenti ottenuti. Anzi, ne siamo felici, perché anche come minoranza continuiamo a lavorare per far sì che Tolentino cresca e possa guardare con fiducia al futuro. D’altronde, c’è chi come noi pensava ad opere che avrebbero potuto dare un volto diverso alla città e chi invece non va oltre una guaina catramata".