"Prefetto, qui il bilancio ancora non c’è"

di Lorena Cellini

Il Comune di Civitanova è senza consuntivo 2022 e senza bilancio preventivo 2023. Ma è il rendiconto dello scorso anno a finire nei mirino dell’opposizione. I termini per la sua approvazione sono scaduti il 30 aprile, un mese e più oltre il consentito a cui si aggiungono altri venti giorni necessari ai consiglieri comunali per esaminare le carte prima del voto in aula consiliare. La legge prevede che davanti allo sforamento venga avviata la procedura di apertura di un procedimento che potrebbe portare allo scioglimento del Consiglio comunale. Per questo ieri l’opposizione consiliare ha presentato un esposto in cui chiediamo al prefetto di valutare la situazione e verificare i presupposti per attivare la procedura" spiegano Francesco Micucci e Lidia Iezzi (Pd), Mirella Paglialunga (Per Civitanova), Letizia Murri (Ascoltiamo la città) e Roberto Mancini (Dipende da noi) che si sono riuniti a Palazzo Sforza per dare conto dell’iniziativa presa, a cui aderisce anche Piero Gismondi (Nuova Città). "Stiamo parlando di conti pubblici e non c’è trasparenza. Peraltro ancora non è passato alcun documento nemmeno in commissione bilancio" rileva Pagliaunga che di esposto ne ha presentato anche un altro al prefetto, per una questione discussa nel Consiglio comunale del 4 aprile e rispetto ai mancati chiarimenti forniti dall’amministrazione sui mutui accesi. Micucci sottolinea che "il bilancio non è approdato neanche in giunta. Siamo a fine maggio e serviranno altri venti giorni obbligatori per presentare i documenti ai consiglieri, quindi siamo ampiamente oltre tutti i termini di legge". Per Iezzi "è grave quello che sta accadendo a cui si somma pure il fatto che non c’è nemmeno il bilancio di previsione, eppure l’assessore Morresi diceva che sarebbe stato approvato entro dicembre scorso". Mancini parla di "comportamento che lede la trasparenza e il rischio è che diventi una prassi" e Letizia Murri avverte "delle consegurenze sul piano amministrativo della mancata approvazione dei bilanci, perché non si possono stipulare contratti né impiegare avanzi amministrazione".