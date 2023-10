"Preghiamo per le tante vittime"

"Vi portiamo nel cuore, preghiamo per le vittime della violenza e per quanti si prendono cura del dolore di tutti e di ognuno". È il messaggio dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale delle Marche, ai "carissimi fratelli delle comunità ebraiche delle Marche". "Come Chiesa Cattolica delle Marche con profondo dolore e trepidazione seguiamo i tragici eventi che in questi giorni hanno toccato il popolo ebraico – si legge nella nota della Cei marchigiana –. Nell’esprimere ferma condanna per le aggressioni, i massacri, le brutalità perpetrate ai danni di cittadini inermi e dell’intero Israele, vogliamo farvi arrivare la nostra piena solidarietà, la nostra commozione, la nostra vicinanza nella preghiera e il nostro affetto. Nella ferma convinzione che non può esserci pace duratura senza giustizia, senza rispetto dei diritti, senza attenzione alla dignità delle persone e dei popoli, siamo certi che anche quando le tenebre sembrano oscurare l’orizzonte, lì il Signore fa fiorire il deserto, custodisce il suo popolo, consola ogni lacrima, inaugura un nuovo futuro e apre prospettive di speranza e di pace laddove umanamente tutto sembra impossibile".

re. ma.