Preghiera per la pace e fiaccolata

Il vescovo Nazzareno Marconi, accogliendo l’iniziativa della Cei (Conferenza episcopale italiana), invita tutti i fedeli a unirsi alla preghiera per la pace in Medio Oriente prevista per martedì 17 ottobre. Il vescovo (nella foto) darà inizio alla giornata di preghiera domani alle ore 21 nella cattedrale di San Giovanni con la preghiera del Rosario e con una fiaccolata davanti alla Madonna pellegrina di Lourdes, presente in diocesi in questi giorni. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su EmmeTv Canale 89 e sul canale YouTube della diocesi. Ma l’invito alla preghiera perla pace è rivolto a tutte le parrocchie, molte delle quali si stanno già organizzando per iniziative similari nelle rispettive chiese per permettere alle comunità locali di riunirsi in meditazione in questo momento particolarmente difficile per la convivenza internazionale.