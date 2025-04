Preghiere e commozione per il Papa: "Ha curato e accolto i più bisognosi"

"Abbiamo amato papa Francesco per la sua capacità di accogliere e per la cura che ha riservato ai più bisognosi. Il futuro è incerto, speriamo che il prossimo pontefice sia sulla stessa linea". Al cinema Excelsior l’associazione Calcifer, che ha la direzione artistica della sala di comunità, su richiesta della parrocchia dell’Immacolata ha trasmesso ieri mattina dalle 10 i funerali di papa Francesco. Una trentina di presenti hanno seguito la cerimonia e ricordato la figura di un papa che "abbiamo incontrato più volte con gli scout di Macerata e di Matelica – ha spiegato Ivano Tacconi – abbiamo fatto servizio nelle sue visite a Loreto". "Siamo affezionatissimi a lui – ha aggiunto – anche per i suoi appelli per la pace in Ucraina e in Palestina. Il futuro della Chiesa è incerto, a mio avviso è difficile che si seguano le sue orme. Questo papa è stato inimitabile. Venivamo da un pontefice come Ratzinger, un teologo raffinato, ma non credo nel tempo si trovi una papa come Francesco".

Giovanni Carlini ha spiegato che "papa Francesco è stato determinante nella vita della Chiesa, ha innovato rispetto alla pastorale ma rimanendo fermo nel deposito della fede. Speriamo continui a pregare per noi. La guida della Chiesa sarà per me una prosecuzione di questa linea, con cui avrà un segno di continuità". Anche Beatrice Cardinali è arrivata all’Excelsior per rendere omaggio a Bergoglio, che "è stato il papa degli ultimi. Particolare, fuori dalle righe ma, come Dio, innamorato dell’uomo. Speriamo in un papa che segua questa linea, sarà difficile che si torni indietro, le fondamenta gettate da papa Francesco sono solide". Maria Carla Messi ha raccontato: "Ho amato molto papa Francesco. Per me è stata una figura importantissima e di cui c’era bisogno. È stato attento agli ultimi e ai bisognosi e accogliente, mi ha fatto molto riflettere. Ora il futuro è incerto, ma se il prossimo papa fosse sulla linea di Francesco ne sarei molto felice".

Assieme a loro, che hanno scelto di seguire la cerimonia, ci sono tanti maceratesi che vece ieri erano proprio in piazza San Pietro per rendere l’ultimo saluto a papa Francesco o per contribuire alla gestione di logistica e sicurezza. A Roma, da Montefano erano presenti tre volontari della protezione civile: il coordinatore Alessandro Valentini, il vice coordinatore Moro Valentino e Luca Verdenelli. Hanno offerto assieme a tanti altri maceratesi indicazioni e supporto ai fedeli che erano in Vaticano per dare l’ultimo saluto a Bergoglio.