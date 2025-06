Preghiere per 130mila euro, assolte

Avrebbe raggirato un’anziana di Pollenza con la scusa di farle da guida spirituale, proteggendo lei e i suoi cari da malattie e sventure. Ma la magica protezione, millantata con una complice attraverso riti spirituali e preghiere rivolte alla Madonna, ha avuto un prezzo, salato, al punto che la vittima sarebbe stata costretta a pagare 130.500 euro in più tranche. Per questo erano finite sotto accusa per il reato di truffa in concorso due donne di 65 e 72 anni, residenti rispettivamente a Recanati e a Pollenza. I fatti sarebbero avvenuti tra dicembre 2015 e luglio 2016. Ma l’altro ieri in tribunale a Macerata le due donne sono state prosciolte, perché il reato è prescritto.

Secondo l’accusa, una delle due era riuscita a instaurare un rapporto di amicizia con la vittima e approfittando della sua fragilità personale, l’aveva convinta di un pericolo immaginario per la propria salute e quella dei suoi familiari, se non le avesse periodicamente corrisposto somme di denaro per dei riti di preghiera mediante i quali ottenere grazie e guarigioni. Così la donna era riuscita a farsi consegnare il denaro: una parte dei soldi era stata consegnata poi all’altra perché li custodisse. Anche i parenti della vittima avrebbero creduto alle doti sovrannaturali di questa presunta santona. E solo successivamente, di fronte al continuo esborso di denaro, avevano deciso di rivolgersi ai carabinieri. L’altro ieri il giudice Enrico Pannaggi ha disposto il non luogo a procedere, per la prescrizione dei reati. Le due imputate erano difese dagli avvocati Paolo Carnevali e Simone Santoro.

c. m.