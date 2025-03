Pregiudicato al bar, scatta la denuncia

Si trovava in un bar del centro a Porto Recanati e stava parlando con altri pregiudicati. Ma è stato beccato dai carabinieri che lo hanno denunciato a piede libero, perché lui era in libertà vigilata e aveva appena violato le prescrizioni imposte. È quanto capitato a un 29enne di origini tunisine, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, che adesso dovrà rispondere dell’accusa di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Infatti il giovane si trovava sotto il regime di libertà vigilata su provvedimento dell’ufficio di sorveglianza di Ancona, emesso a dicembre del 2024.