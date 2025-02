Pregiudicato rintracciato. Adesso sarà espulso

Chiedeva l’elemosina in centro, ma era destinatario di un provvedimento di allontanamento dall’Italia perché ritenuto un soggetto pericoloso, già noto alle forze dell’ordine. Per questo è stato accompagnato ieri al Centro di permanenza per i rimpatri di Bari. L’operazione è stata eseguita dagli agenti della polizia locale di Civitanova, guidati dal nuovo dirigente Cristian Lupidi, che l’altro giorno hanno fermato e controllato un uomo romeno, di circa quaranta anni, che stava chiedendo l’elemosina per le vie del centro. Dai controlli è emerso che il 40enne era destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, per cinque anni, emesso nei suoi confronti dal questore di Trento. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Gli agenti, dopo le formalità di rito, lo hanno denunciato per la violazione del provvedimento emesso dal questore e sanzionato anche perché chiedeva l’elemosina e faceva accattonaggio, violando il regolamento di polizia urbana. Per lui l’ufficio immigrazione della questura ha disposto il rimpatrio. Dopo essere stato portato negli uffici della polizia locale, infatti, il personale lo ha accompagnato, l’altra sera, al Cpr di Bari Palese.

"Operazioni come queste, svolte quotidianamente dai nostri agenti, testimoniano quanto la polizia locale sia un punto di riferimento per i cittadini e per l’amministrazione – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica in merito all’operazione svolta dagli agenti della polizia locale –. Come amministrazione, continueremo a investire su uomini, mezzi e strategie per migliorare il controllo del territorio e la vivibilità della nostra città. Ringrazio il nuovo dirigente Cristian Lupidi e tutto il corpo della polizia locale".

Chiara Marinelli