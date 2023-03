Prelievi del sangue, annullate le prenotazioni

di Asterio Tubaldi

Sale la protesta a Recanati degli utenti che si servono del punto prelievi dell’ospedale di Comunità Santa Lucia. Da qualche giorno, su disposizione dell’Ast di Macerata, sono state annullate le prenotazioni per gli esami di laboratorio per cui, chi ha bisogno di un prelievo, deve mettersi in fila e attendere pazientemente il proprio turno. Una scelta inspiegabile perché penalizza tutti quei lavoratori che, ricorrendo alla prenotazione, potevano contare su tempi più ristretti di assenza dal lavoro. Cambiando le regole si ritrovano, invece, a perdere molto più tempo nella sala di attesa del punto prelievi, tempo che poi devono recuperare con il prolungamento del proprio orario di lavoro. Altra scelta inspiegabile, e per certi versi più pesante, è quella, imposta sempre dall’Ast, di non accettare al punto prelievi le provette di sangue che gli infermieri liberi professionali portavano all’ospedale di Recanati per essere poi inviate al laboratorio di Civitanova. I disagi sono molteplici: il primo riguarda l’onere che il cittadino, bisognoso di un prelievo a domicilio perché impossibilitato a raggiungere l’ospedale, deve affrontare. I sanitari liberi-professionisti, che eseguono il prelievo, devono rivolgersi a laboratori privati che, a differenza del pubblico, chiedono il pagamento di un ticket di 10 euro. Un infermiere ci dice un modo per evitare questo pagamento, ovvero la provetta di sangue o la porta a Porto Recanati, dove questo ticket non si paga, o al laboratorio dell’ospedale di Loreto dove questa disposizione, adottata dall’Ast di Macerata, non è in vigore anche se si tratta sempre di un servizio pubblico. Un aggravio anche per l’infermiere professionista che deve fare ogni volta molti più chilometri di strada. Il prelievo a domicilio può anche essere eseguito dagli infermieri dell’Adi (assistenza domiciliare infermieristica) dell’Ast. Ma il personale che svolge questo servizio è molto ridotto e i tempi di prenotazione a volte si aggirano sui cinque giorni e non tutti sono disposti ad attendere tanto. Ci sono poi prelievi – ci dice sempre il libero professionista – che richiedono tempi di esecuzione lunghi, come quelli che vengono effettuati a persone particolari, magari disabili mentali, per i quali spesso per fare un prelievo ci vogliono anche 40 minuti e per cui si ricorre al personale che da tempo ha stretto con loro uno rapporto di fiducia e conoscenza, rendendo più agevole effettuare il prelievo.