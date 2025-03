"Prelievi sul capannone Nervi. Fateci sapere se l’amianto c’è"

"Vogliamo il verbale compilato in occasione dell’apertura dei campionamenti eseguiti sul tetto del capannone Nervi, per capire se ci siano o no residui di eternit". Lo chiedono Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, consigliere comunali del gruppo di minoranza Centrodestra Unito a Porto Recanati.

Entrambe le esponenti dell’opposizione fanno riferimento ai prelievi effettuati a inizio febbraio dagli operatori dell’Ast di Macerata. Tale accertamento era scattato per capire se in quella struttura siano presenti o meno delle tracce di amianto. Nel 2014, sotto la giunta Montali, sul tetto del capannone Nervi venne disposto un primo prelievo, che attestò la presenza di amianto. Mentre a ottobre l’attuale sindaco Andrea Michelini ha reso noto di aver svolto due nuovi prelievi sul tetto del capannone, i quali sono stati analizzati e hanno escluso la presenza di eternit.

Ma Centrodestra Unito vuole adesso vederci chiaro e ha presentato al Comune una richiesta di accesso agli atti sulla questione. "Il 5 febbraio, attraverso la pagina Facebook istituzionale, il sindaco comunicava che in mattinata si erano svolti i campionamenti sul tetto del capannone del Nervi – dicono Ubaldi e Sabbatini –. Nel consiglio comunale del 27 febbraio, l’assessore Lorenzo Riccetti ha dichiarato di aver assistito all’apertura dei campionamenti e che l’Arpam ha proseguito nelle indagini e nelle prove di laboratorio. E ha aggiunto che i risultati sarebbero stati pronti entro una settimana".

Tuttavia, sottolinea Centrodestra Unito, "chiediamo la copia dei risultati pervenuti al Comune, visto il lasso di tempo trascorso. Nel caso in cui il documento non fosse disponibile, chiediamo di fornirci comunicazione relativamente allo stato di avanzamento dell’attività ispettiva. Riteniamo in ogni caso del tutto inconsueta la presenza della rappresentanza politica durante le attività deputate ai tecnici incaricati".

g. g.