Premi a dirigenti e dipendenti. Il Comune stanzia 218mila euro

Via al pagamento dei premi per dirigenti e dipendenti comunali. Sono stati stanziati 218mila euro, in parte come indennità di posizione, in corso di erogazione, in parte come indennità di risultato, da erogare l’anno prossimo se ci saranno le condizioni. Si tratta di un extra che si aggiunge allo stipendio. I dirigenti che ne beneficeranno sono Simone Ciattaglia del welfare, Tristano Luchetti dei lavori pubblici, Gianluca Puliti (nel frattempo andato in pensione) e Danilo Doria, della municipale e dell’anagrafe; a questi si aggiungono la dirigente dell’ambito territoriale sociale Carla Scarponi e il segretario comunale Francesco Massi. Sono stati previsti nello specifico 175mila euro di rendita di posizione, e altri 43mila per i risultati raggiunti. Le somme andranno divise in base al diverso peso che hanno i vari incarichi. Tra stipendio ed extra, il più retribuito risulta l’ingegnere Luchetti, che supera i 100mila euro l’anno. Sono invece in pagamento gli extra legati a risultati e incarichi svolti nel 2022. In tutto sono 148mila euro lordi, tra dirigenti e non dirigenti. La somma di 88.851 euro lordi sarà divisa tra il personale delle categorie B, C, e D; le cifre oscillano tra mille e 2.500 euro per le tre categorie. Infine, 60.685 euro di premio di risultato andranno ai dirigenti Ciattaglia, Luchetti, Puliti e Doria, poi alla dirigente Ats Scarponi e al segretario comunale Massi. L’organismo indipendente di valutazione ha giudicato tutti di livello più alto, in termini di obiettivi e risultati. Per loro, la media del premio extra è di 10mila euro lordi l’anno. "Non è un premio che il sindaco dà ai dirigenti – spiega l’assessore Marco Caldarelli –, ma il risultato della contrattazione collettiva. Non ci sono valutazioni discrezionali, al massimo si ha un margine con la fissazione degli obiettivi. Esaminando le valutazioni dell’organismo indipendente di valutazione, quest’anno rileviamo che, conformemente alle impressioni ricevute, i risultati dei dirigenti sono stati eccellenti".