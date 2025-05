Premi ai campioni, torna la Festa dello Sport

L’auditorium San Francesco tornerà ad aprire le porte alla Festa dello Sport, giunta alla nona edizione, domani alle 18. L’evento, organizzato dal Comune di Morrovalle, vedrà la partecipazione di atleti, associazioni sportive, istituzioni cittadine, provinciali e regionali. Saranno premiati gli atleti che hanno conseguito successi e podi in manifestazioni di carattere regionale e nazionale nel corso del 2024, nonché le associazioni sportive cittadine. Oltre alle eccellenze locali, non mancheranno gli ospiti. Come lo show dei "Dunk Italy", che proporrà uno spettacolo basket acrobatico con trampolini elastici su cui si esibiranno con salti mortali, acrobatica sui trampolini, schiacciate con passaggi a più atleti e freestyle. Il team è attualmente detentore di quattro Guinnes world record e ha collaborato con brand internazionali come Citroen, Volkswagen, Porsche, Arena di Verona, Poste Italiane, Foot Locker e Disney Channel. Presenti, per quanto riguarda le istituzioni, oltre alla giunta e consiglio comunale anche il consigliere provinciale Giorgio Pollastrelli e la delegata provinciale Coni Letizia Genovese.