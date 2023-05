Doppio evento a teatro venerdì mattina per la celebrazione della festa della Repubblica. Dalle 10 ci sarà alla consegna della Costituzione ai neo diciottenni. Verranno consegnati anche i premi di laurea "Città di Matelica", novità voluta dall’assessore Giovanni Ciccardini per favorire gli studi e le tesi su temi inerenti territorio, storia, società ed economia del territorio. I vincitori sono stati selezionati dai docenti Antonio Trecciola, Angelo Antonelli e Paolo Boldrini. Andranno 1.500 euro per la laurea specialistica di Laura Del Gobbo su "Studio osservazionale degli studenti della scuola primaria focalizzato sulla biodiversità, il benessere animale e l’utilità", e due premi da 500 euro alle tesi di lauree triennali di Simone Romagnoli su "Proposta di interventi di ingegneria naturalistica per la mitigazione dell’invarianza idraulica: un sostegno alla biodiversità" e di Susanna Mari su "La chiesa di Sant’Agostino a Matelica: un’analisi delle fasi costruttive e del patrimonio pittorico".