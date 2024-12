Premi finali per Dialettiamoci. La miglior opera è di Tiaeffe con "Sbezzechenne qua e là"

Si è conclusa con successo la 13ª edizione della rassegna "Dialettiamoci" organizzata dalla compagnia teatrale Valenti di Treia e da Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona. Una sinergia rimarcata dal primo Trofeo dei 5Comuni, assegnato alla compagnia Noi del teatrino di Camporotondo con "Mi moje adè un robotte". Premio miglior opera a Tiaeffe di Fermo con "Sbezzechenne qua e là"; alla stessa compagnia i premi di miglior attrice protagonista (Adele Leombruni) e miglior attore protagonista (Loreto Rosati); miglior regia a Rita Papa del Focolare di Loreto con "L’Armadietto cinese", che ha ricevuto anche il premio come miglior attrice protagonista (ex-aequo). Gli altri premi: migliori costumi, migliore scenografia, miglior attore non protagonista (Mauro Monarca) e miglior attore caratterista (Nadio Beddini) all’Arca di Trevi con "Il morto sta bene in salute"; miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista a Vittorio Benedetti (ex-aequo) e Ambra Balestra di Briciole d’Arte di Montefano con "Amami Arfreddo… ovvero Viola de Pertecara ecchese lavannara". L’Alternativa di San Severino, con "Un matrimonio con sorpresa", ha conquistato il premio gradimento del pubblico (media di 8.70) e portato a casa anche miglior attrice caratterista (Paola Calcabrini) e miglior attore protagonista (ex-aequo) a Graziano Rapaccioni. I premi sono stati realizzati dai ragazzi del progetto Tuttincluso Macerata, coordinato da Scilla Sticchi (in collaborazione con l’artista Aurora Paccasassi). "Ora dovremmo lavorare – ha detto il sindaco di Caldarola, Giuseppe Fabbroni – a una compagnia teatrale dei 5 Comuni, che possa mantenere alti i valori della tradizione partendo dai giovani".