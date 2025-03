"Premiata Pasticceria Bellavista". Ecco la commedia di Salemme

Andrà in scena domani alle 21.15 al teatro Piermarini la commedia Premiata Pasticceria Bellavista, scritta da Vincenzo Salemme e con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino, con la regia di Giuseppe Miale di Mauro. Prodotta da Nest Napoli Est Teatro e Diana Or.i.s e inserita nel programma stilato da Amat e Comune di Matelica, con il contributo della Regione Marche, la commedia alterna battute fulminanti a tirate esistenziali mettendo in risalto un mondo ipocrita e vigliacco. Protagonisti sono Ermanno e Giuditta Bellavista, i proprietari di una pasticceria collegata alla loro abitazione, che vivono con la madre e intrattengono relazioni segrete. Tre mesi prima Ermanno ha subito un intervento di trapianto agli occhi, prelevati da Carmine, un senzatetto che dopo un incidente automobilistico è entrato in coma ed è stato creduto morto, ma una volta risvegliatosi dal coma si ritrova cieco. Emerge dunque una "storia di cecità, di uomini e donne incapaci di osservare la vita e il mondo che li circonda, e di affrontare il percorso che la vita gli ha messo di fronte e agisce fingendo di non vedere". Info e prevendita: 071.2072439, Vivaticket o teatro Piermarini 0737.85088.

Matteo Parrini