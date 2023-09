Premiati due super bagnini. Alessandro e Alessio, un esempio

Hanno ricevuto un encomio dal sindaco Mauro Romoli due giovani cittadini di Pollenza che quest’estate si sono distinti, nelle vesti di bagnini, salvando più vite. Entrambi diciottenni, si tratta di Alessandro Luchetti, atleta (nuoto per salvamento Fin) del Centro Nuoto Macerata e assunto dalla "Cooperativa 539 Rescue", studente dell’IIS Ricci, e Alessio Corona, bagnino della "Cooperativa Cluana Nantes" e studente all’istituto agrario Garibaldi di Macerata. Luchetti, reduce dalla terza stagione come bagnino, il giorno di Ferragosto – sul lungomare nord di Civitanova – ha aiutato la collega Irene Sergolini a prestare soccorso ad una zia con due nipotini, che rischiavano di affogare. "Mi piace rendermi utile – dice Alessandro – e il lavoro di bagnino è legato sia agli studi (come indirizzo biologico-sanitario all’IIS Ricci di Macerata) che allo sport. Un’occasione per stare a contatto con la gente. E l’attestato di encomio da parte del Comune in cui vivo è un bel riconoscimento, uno stimolo".

Alessio invece, alla seconda stagione dopo due anni da bagnino junior, il 21 giugno, sempre sul lungomare nord di Civitanova, ha colto immediatamente la situazione di pericolo di un padre col suo piccolo, vicino agli scogli. "L’uomo stava andando sott’acqua a causa di una buca – ricorda Alessio – e cercava di tenere in alto il figlioletto, abbracciandolo. Ho visto la scena dalla torretta e sono partito subito col pattino, fischiando per avere il supporto di una compagno". Corona e quest’ultimo, Nicolò Boncori, per la coraggiosa operazione sono stati premiati dalla capitaneria di porto di Civitanova. Inoltre il pollentino il 17 agosto ha tratto in salvo una ragazza che era andata nel panico perché non riusciva a toccare. "Svolgo questo servizio da quando ho 14 anni – dice Alessio – , a spingermi è una grande motivazione: salvare la vita di una persona è la cosa più bella". "Siete bellissimi esempi da mettere in evidenza – ha detto il sindaco Romoli ai due concittadini –. Nonostante la giovanissima età, avete già capito il valore del lavoro, ma soprattutto l’importanza di adoperarsi per gli altri. Siete l’esempio di come la narrazione che i ragazzi di oggi siano nullafacenti e svogliati sia sbagliata".

Lucia Gentili