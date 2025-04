Premiati gli studenti della My School

Primo premio e menzione speciale regionale, e terzo premio a livello nazionale: questo il risultato degli alunni della prima e seconda media della My School - Scuola internazionale paritaria di Civitanova fondata e diretta da Annalena Matricardi, nel concorso "Maria, prima di essere Maria Montessori" indetto da Osservatorio di genere e Università di Camerino. Il premio è stato conferito qualche giorno fa a Unicam; da Roma, invece, la comunicazione dell’ottimo risultato ottenuto a livello nazionale. "C’è forza nella differenza, bellezza nella diversità e futuro nella parità" dice Alessandra Marconi, coordinatrice della My School. "La parità di genere è il rispetto della differenza, non l’uguaglianza tra donna e uomo. Educare alla parità significa riconoscere la forza che nasce dalle differenze e coltivare il rispetto come base per un futuro più equo, consapevole e forte".

Giuliano Forani