Premiati gli studenti di Potenza Picena e Morrovalle in memoria dei coniugi Menghini e Molini

Si è tenuta sabato mattina, nella sala Boccabianca a Potenza Picena, la cerimonia di premiazione per la 19esima edizione del premio scolastico intitolato alla memoria dei coniugi Bruno Menghini e Mila Molini. L’iniziativa è nata nel 2003 grazie alla volontà di Italo Menghini, figlio di Mila e Bruno, che ha voluto omaggiare la memoria dei suoi genitori, istituendo un riconoscimento per gli studenti più meritevoli residenti nel paese d’origine della sua famiglia, Morrovalle, e in quello di adozione, Potenza Picena dove Mila lavorava come educatrice e Bruno come medico condotto.

Presenti alla premiazione il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini e quello di Morrovalle Andrea Staffolani, oltre alla vice dirigente dell’istituto scolastico di Morrovalle Moira Mazzoni e al professor Francesco Forti, presidente del comitato di valutazione del concorso e in passato preside degli istituti di Potenza Picena e Porto Potenza. Quest’ultimo, in un commovente ricordo, ha raccontato la vocazione al sostegno dei disabili e delle persone in difficoltà di Mila Molini. E la grande passione per la cultura di Bruno Menghini, assiduo frequentatore della biblioteca comunale.

Alla fine sono state sette le borse di studio consegnate, tra gli studenti che frequentano la scuola media fino a quelli dell’università. Ecco i vincitori per Potenza Picena: Costanza Strovegli, Giulia Clementoni, Angelica Corona e Sofia Mazziero. Invece i premiati di Morrovalle sono Elena Cesaretti, Gaia Tosti e Filippo Parrucci.