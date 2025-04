Premiati in Comune 68 atleti e 31 società. Aula magna gremita per la Pasqua dello Sport

Aula magna gremita ieri mattina per la Pasqua dello Sport, l’evento promosso dal Comune di Recanati e dal circolo Acli San Domenico per celebrare i protagonisti dell’associazionismo sportivo. Premiati 68 atleti e 31 società, tra realtà cittadine e non solo. Alla cerimonia presenti il sindaco Emanuele Pepa, l’assessore allo sport Maurizio Paoletti, il presidente regionale Coni Fabio Luna, il presidente Fidal Marche Fabio Romagnoli e il presidente Acli Macerata Ottorino Torresi. "Lo sport è rispetto, fiducia e diversità: valori fondamentali per costruire una comunità coesa" ha detto il sindaco Pepa. Paoletti ha ricordato l’impegno dell’amministrazione a sostegno dello sport e il ruolo dell’evento, rilanciato grazie anche alle Acli e a Stefano Carlorossi e Adriano Prosperi. Tra i momenti più significativi, la consegna della Palma di bronzo al merito tecnico al recanatese Pierpaolo Cenci, e i riconoscimenti a Tommaso Virnicchi, campione italiano nelle discipline ad aria compressa, e a Silvia Luna, campionessa italiana della 100 chilometriSF 45. Un plauso infine a forze dell’ordine e associazioni di volontariato che garantiscono la sicurezza delle manifestazioni sportive.