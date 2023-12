Premiati in Comune dieci atleti che si sono distinti nel 2023

Cerimonia di premiazione ieri mattina, all’Aula Magna del Comune, degli atleti recanatesi che si sono particolarmente contraddistinti nel corso del 2023. "È bello riconoscere i meriti di atleti recanatesi – ha commentato il sindaco Antonio Bravi – che hanno ottenuto risultati importanti in campo nazionale e anche internazionale grazie a volontà e impegno e con tanti sacrifici, nelle diverse discipline, senza avere avuto l’attenzione del sistema mediatico".

L’iniziativa, fortemente voluta dal delegato allo sport, il consigliere Sergio Bartoli, ha visto sul palco dieci atleti premiati con un attestato di riconoscenza dell’Amministrazione comunale per aver fatto onore, sui campi di gioco, alla città. Si tratta di Paolo Bravi per i risultati ottenuti nella sua carriera agonistica (6 convocazioni in Nazionale, un titolo mondiale a squadre e numerose vittorie in gare nazionali di ultramaratone), Francesca Bravi, campionessa Italiana maratona master, Leonardo Stacchiotti, campione italiano bocce serie A, Moreno Savoretti, campione italiano bocce serie B, Laura Erbaccio 3° classificata campionato italiano bocce, Veronica Viviani 3° classificata ai campionati mondiali di pesca sportiva, Elia Taffi 3° convocazione in Nazionale under 18, Cristina Grufi, campionessa italiana metri 5000,10000 e mezza maratona not working, Maria Ludovica Menghini, campionessa italiana ginnastica artistica, e infine Lorenzo Cenci, campione regionale under 12, vincitore di diversi tornei nazionali di tennis e qualificato alle Next Gen di Torino.

ant. t.