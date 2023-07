Premiato il "Cammino dei Forti" "Progetto che valorizza il territorio"

Sono arrivati in finale e sono stati premiati al Villaggio Coldiretti con attestato di merito agli Oscar Green 2023, riconoscimento rivolto agli under 40 capaci di mettere in risalto il proprio talento. Guido Pacella, Alessio Ancillani e David Dignani, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario dell’associazione Pranzo al Sacco, si sono distinti per il "Cammino dei Forti" di San Severino, progetto di valorizzazione del territorio, nella categoria Oscar Green "Fare Filiera" come "esempi virtuosi di un settore che, pur mantenendo il cuore antico della tradizione, evolve e resta al passo coi tempi diventando un’interessante traiettoria di futuro per i giovani e di ricchezza per il territorio. Sono stati candidati per il loro impegno in un "progetto giovane, che punta alla promozione del territorio". Il Cammino dei Forti si fonda infatti su una visione slow ed ecosostenibile, incoraggiando la buona pratica del camminare e valorizzando la natura, la cultura e l’enogastronomia dell’Alto Maceratese. Si tratta di un percorso ad anello lungo 120 chilometri, che parte e finisce a San Severino, con cinque tappe, sette antiche fortezze, cinque Comuni (inclusi Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole e Matelica) per un unico viaggio nel cuore della regione. È stato inaugurato nell’agosto 2021, ma è entrato nel vivo nel 2022 e il trend dei camminatori è in costante crescita. Tre amici uniti dalla passione per il trekking, che nel 2021 hanno fondato l’associazione.