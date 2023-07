"Premiato il nostro amore per il territorio"

di Lucia Gentili

L’azienda agricola "Carassai Giordano" di Belforte del Chienti è stata premiata tra i finalisti del premio Oscar Green 2023 di Coldiretti. Ha ricevuto il riconoscimento nella categoria Coltiviamo Solidarietà, sabato scorso, a San Benedetto. Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa che punta a valorizzare il lavoro di tanti ragazzi e ragazze che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura; nella categoria Coltiviamo Solidarietà vengono premiati interventi che recuperano la funzione sociale che l’agricoltura aveva nella società rurale, l’integrazione, la valorizzazione della dimensione relazionale. "Siamo molto felici di aver ricevuto questo premio per l’attività svolta dalla nostra fattoria didattica – afferma il 35enne Giordano Carassai, titolare dell’omonima azienda, affiancato dalla sorella Erika –. Abbiamo svolto un grande lavoro di recupero di un’area situata alle porte del nostro paese, Belforte, dove oggi, grazie alla fattoria didattica e ad un punto ristoro, svolgiamo attività di accoglienza in natura in un giardino circondato dalla vigna e da un piccolo frutteto. Qui si trovano anche le nostre tartufaie di nero pregiato e vivono gli animali della nostra fattoria didattica. Questo riconoscimento è molto importante per una realtà giovane come la nostra e premia l’impegno, la dedizione, la continua formazione, il nostro grande amore per il territorio e la nostra idea di accoglienza. La nostra famiglia vuole condividere questo premio con tutte le persone che amano e scelgono di vivere la nostra azienda agricola e fattoria didattica attraverso i prodotti e le attività che proponiamo. Un ringraziamento speciale va a Coldiretti, soprattutto agli uffici di Tolentino e Macerata, per il costante supporto". Un premio che Giordano ha raggiunto con l’aiuto prezioso della sorella Erika e del fratello Leonardo. I bambini della scuola del paese l’hanno soprannominato "Giordano l’Ortolano". Il suo progetto è nato nel 2015 su poco più di 3 ettari di terra, dalla sua grande passione per la campagna. Nel 2017 si è aggiunta la lavorazione di un pezzetto di terra adiacente al lago di Belforte, che oggi ospita l’orto coltivato con metodo naturale, animali da bassa corte, maiali e vitelli allevati allo stato semibrado e, dal 2022, un’altra tartufaia. Nel corso dell’intero anno la fattoria didattica organizza attività a tema e, in estate, campi estivi rivolti ai bambini.