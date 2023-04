Premiato il video sul bullismo girato dai ragazzi dell’Artistico

Grande soddisfazione per il liceo artistico Cantalamessa: la classe quarta D dell’indirizzo "Audiovisivo e multimediale" si è aggiudicata il primo premio al concorso "PretenDiamo Legalità" nella categoria scuole superiori, indetto dal ministero dell’Interno e organizzato dalla Polizia di Stato. Il video realizzato dalla classe, intitolato "Scelte di vita", tratta il tema del bullismo e del cyberbullismo, rappresentandolo dal punto di vista della bulla, per dimostrare come spesso dietro questi atti di violenza si celi una persona a sua volta vittima di soprusi. Il prof Jacopo Caggiano, che ha seguito la classe nella realizzazione del lavoro, sottolinea come il video sia stato costruito obbligando lo spettatore a osservare le cose da un punto di vista differente.