Premiazione per gli atleti. È la Pasqua dello sport

Oltre che città della cultura, Recanati merita anche il titolo di città dello sport visto che ben il 14 per cento della sua popolazione pratica un’attività sportiva: ben 2.750 atleti, per oltre 30 società attive sul territorio, di cui l’80 per cento, una media superiore a quella nazionale che si assesta al 74 per cento, di under 16. La loro festa sarà questa mattina nell’aula magna del Comune dove, su iniziativa dell’assessorato allo sport e del circolo Acli San Domenico si terrà la tradizionale cerimonia della "Pasqua dello sport", fondata dal Csi nel 1958 su proposta di Franco Foschi e l’impegno del trio Giovanni Tanoni, Roberto Sassetti e Silvano Filipponi, per premiare e ringraziare tutte le società e gli atleti che con il loro impegno e sacrificio tengono alto il nome di Recanati a livello regionale, nazionale e internazionale e non solo dal punto di vista agonistico.

Con diplomi e menzioni speciali saranno ben 68 gli atleti premiati. Le punte di diamante sono rappresentate da Silvia Luna della Grottini Team, campionessa italiana di 100 chilometri SF 45 (Firenze-Faenza) e 5° a squadre nella 100 chilometri nel campionato mondiale a Bergaluru (India), ai titoli italiani nelle arti marziali della Hachiman Dojo (Massaccesi-De Dominicis e Canullo) e della Wuxing Traditional Kung Fu School con (Archini-Bolletta-Latini-Mandolini-Mazzei-Teodori). Sempre a livello nazionale ottimi risultati anche per la Canappa Boxing Club (Carletti-Chernouz-Palombini) e per l’Anthropos, titoli nazionali con Davide Moriconi, Jonatha Riderelli e Alessandro Greco, quest’ultimo anche medaglia d’oro con la nazionale di basket al Trisome Games 2024 ad Antalia in Turchia, ovvero le Olimpiadi per gli atleti con sindrome di Down. L’edizione di quest’anno si arricchisce con la premiazione di atleti recanatesi militanti con squadre extra-cittadine, di cui tre nello sport ad aria compressa: Tommaso Virnicchi, campione italiano, Sabrina e Giorgio Enescu a livello regionale, e sempre a livello regionale nel ciclismo specialità crosscountry Michele Affricani. Attestati saranno consegnati a coloro che con il loro impegno e professionalità hanno contribuito alla buona riuscita di tutte le manifestazioni nel corso del 2024, quali: Croce Gialla, polizia municipale, protezione civile, Arma e Associazione nazionale carabinieri. Alla cerimonia, aperta dal saluto e benedizione di don Roberto Zorzolo, tra l’altro presidente Uisp Marche, saranno presenti il sindaco Emanuele Pepa, l’assessore allo sport Maurizio Paoletti, il presidente regionale del Coni Fabio Luna, il presidente Fidal Marche Fabio Romagnoli e il presidente provinciale Acli Ottorino Torresi.

Antonio Tubaldi