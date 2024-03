Premiazioni di Estra per lo sport: riconoscimenti alle associazioni

Estra per lo sport, premiate due associazioni sportive che si sono distinte per i valori di inclusione e di solidarietà. Protagonista dell’incontro l’ex campione di pallavolo, Andrea Zorzi. Ieri all’Istituto Superiore d’Istruzione Da Vinci la cerimonia di premiazioni, che ha visto conferire il riconoscimento economico nell’ambito del progetto Call to Action “L’energia delle buone pratiche“, a Il Tempio di Bellona (Fermo) e il CSI di Ascoli Piceno. C’erano a rappresentare le associazioni i rispettivi presidenti, Francesca Pieragostini e Antonio Benigni, oltre al dirigente scolastico Francesco Giacchetta, l’assessore al welfare Barbara Capponi, Francesco Pieia, amministratore delegato di Estra Prometeo, del presidente del Coni Marche Fabio Luna e dell’ex campione di volley Andrea Zorzi. "Lo sport – ha detto l’assessore Capponi – ci dà l’opportunità di avere uno sguardo e una prospettiva differenti, dal momento che impariamo a misurarci anche con chi è più bravo di noi e se non si vinciamo non importa, perché tutti abbiamo altri talenti e solo nei momenti in cui si perde si capisce cosa si prova nella sconfitta".

L’amministratore delegato Pieia ha spiegato il progetto. "Vogliamo restituire valore al territorio in cui operiamo, ma non deve essere un slogan. Concretizziamo in azioni come questa attraverso il sostegno economico alle associazione che lavorano per la diffusione dei valori dello sport, che sono anche i valori dell’azienda Estra: il rispetto, la disciplina, la correttezza".

Premiata l’Asd Il Tempio di Bellona di Fermo, vincitrice con il progetto “Yoseidò“, un percorso rivolto ai bambini dai 7 ai 13 anni, che si pone come obiettivo quello di promuovere attraverso lo sport la lotta al bullismo e il contrasto alle discriminazioni. Premiata poi l’associazione Csi Ascoli Piceno Aps, vincitrice con il progetto “Il mio campo libero“, rivolto a tutta la popolazione carceraria usando lo sport come strumento di contrasto all’emarginazione.

c. m.