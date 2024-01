Premio ai figli dei donatori Avis nati nel 2023

Al via il premio ‘NatiAvis’, con le domande che potranno essere inoltrate entro il 27 aprile. È destinato un contributo per i bambini nati dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre dello stesso anno che abbiano almeno uno dei due genitori già socio donatore di Avis Civitanova. Il bambino deve avere residenza a Civitanova. "Le famiglie interessate al progetto ‘Nati anno 2023 possono presentare la domanda di partecipazione mentre i genitori che intendono diventare soci donatori possono compilare il modulo di iscrizione presso la segreteria Avis da lunedì a venerdì 9.30-12.30 e 16.30-20 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Per maggiori informazioni, rivolgersi al numero 0733 813777 oppure a 333 2143900".

"Siamo arrivati – commenta la presidente dell’associazione, Chiara Cesaretti, – alla quarta edizione di questa iniziativa e registriamo sempre una buona risposta da parte dei donatori". Da oltre un mese, la sede dell’associazione si è trasferita da via Buozzi alla palazzina Studenti-anziani di via Mandela.

f. r.