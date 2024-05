Premio ai "Marchigiani dell’anno". Ci sono anche cinque maceratesi

Quattro maceratesi di nascita e uno di adozione saranno premiati a Roma nel corso della cerimonia di assegnazione del "Picus del Ver Sacrum" agli insigniti della distinzione onorifica di "Marchigiano dell’anno" per il 2023. Il riconoscimento, istituito nel 1986 dal professor Armando Mazzoni, allora presidente del Ce.S.Ma - Centro Studi Marche "Giunchi", è conferito annualmente a marchigiani meritevoli in ambito professionale, scientifico, artistico, culturale e sociale e, la prossima edizione, si terrà giovedì 30 maggio nella sala Capitolare del Senato. A ricevere il premio saranno l’ex presidente della Fondazione Carima e attuale presidente della Croce Rossa di Macerata, Rosaria Del Balzo Ruiti; il giornalista Ugo Bellesi, storico della gastronomia, delegato dell’Accademia italiana della cucina, nonché membro dell’Accademia dei Georgofili di Firenze; l’imprenditore Francesco Lombardo, amministratore delegato della Ralò srl di San Severino e il chirurgo Giulio Maurizi, specializzato in chirurgia toracica. Tra i premiati anche il professor Emanuele Frontoni, originario del Fermano, ma da anni docente all’Università di Macerata. Apriranno la cerimonia di premiazione i saluti istituzionali del senatore Antonio De Poli, a seguire gli interventi del presidente onorario del Ce.S.Ma Giorgio Girelli, ambasciatore della Repubblica di San Marino, del presidente esecutivo del Cesma Franco Moschini, già presidente di Poltrona Frau e della giornalista Rosanna Vaudetti.

La lettura dei curriculum e delle motivazioni sarà a cura degli attori Simone Pieroni e Roberta Sarti. Le opere d’arte consegnate ai premiati sono realizzate dall’artista Silvio Cattani e donate dall’azienda pesarese Fiam di Vittorio Livi.