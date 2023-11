Premio al merito scolastico Menghini-Molini, via alle domande

Anche quest’anno il Comune di Potenza Picena e quello di Morrovalle promuoveranno il "Premio per merito scolastico Bruno Menghini-Mila Molini", arrivato alla 18esima edizione. E tale riconoscimento spetterà a chi si è distinto maggiormente per i risultati scolastici ottenuti, dalle medie fino all’Università. "Un premio da 333 euro sarà previsto per studenti, residenti a Potenza Picena, che hanno conseguito il diploma di istruzione media – si legge nel bando pubblico –. Mentre un premio da 333 euro sarà per studenti di scuola superiore, residenti a Potenza Picena, che hanno frequentato un anno, dal primo al quarto. Altro premio da 333 euro per studenti di scuola superiore, residenti a Potenza Picena, e diplomati nell’anno scolastico 20222023. Invece, un premio da 500 euro per studenti universitari, residenti a Potenza Picena". E lo stesso varrà per gli scolari che vivono a Morrovalle che potranno accedere a un premio identico, sempre in denaro, per tutte e quattro le categorie. Gli interessati potranno presentare domanda, entro il 5 dicembre, consegnandola all’ufficio Protocollo o con raccomandata al Comune di Potenza Picena, oppure tramite pec (comune.potenzapicena@emarche.it). La documentazione sarà poi esaminata da una apposita commissione (composta pure dai membri delle famiglie Menghini-Molini), che comunicherà entro il 31 dicembre l’esito delle valutazioni. Mentre i premi saranno consegnati a gennaio, in una cerimonia pubblica. Per info: 0733679260 (Domenico Pescetti, ufficio Affari Generali).