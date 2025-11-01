Premio al tolentinate dell’anno. Sul palco l’imprenditore Foglia

Domani, alle 20.45, al teatro Nicola Vaccaj di Tolentino, ci sarà la consegna del premio "Ponte del Diavolo" al cittadino tolentinate dell’anno 2025. La cerimonia, inizialmente prevista per lo scorso 10 settembre, era stata rinviata per maltempo. Quest’anno l’associazione, di concerto con il sindaco, ha deciso di attribuirlo all’imprenditore Renzo Foglia, fondatore di Erreuno.

Verranno consegnate anche delle menzioni d’onore a: Paolo Bibini, meccanico squadra nazionale italiana under 23 di ciclismo; Confraternita della Cintura di San Nicola; architetto Enrico Crucianelli, amministratore unico di Rest Edile e presidente Ance Macerata; Gruppo 82 Tolentino di basket; Mauro Mogliani, artigiano e scrittore; commissario capo Riccardo Zenobi del commissariato di Civitanova. E ancora, alla Pallanuoto Tolentino per i 15 anni di attività; alla Futura Pallavolo Tolentino per i 50 anni di attività; alla violinista Lucia Sagretti; al Sermit e a don Rino Ramaccioni per i sessant’anni di sacerdozio; alla squadra femminile dell’associazione Tennis Tolentino.

Nel corso della serata si esibiranno i campioni italiani 2024 di danze caraibiche Matteo e Alessandra Ballini.

L’evento rientra nell’ambito della manifestazione "Sul Ponte del diavolo… tra storia e leggenda", organizzata dall’associazione artistico-culturale "I Ponti del diavolo", presieduta da Carla Passacantando, in collaborazione con il Comune di Tolentino e con il patrocinio della Prefettura di Macerata.