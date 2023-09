Premio alla Merloni

È la scrittrice, poetessa e ambasciatrice Unesco Maria Francesca Merloni (foto) ad essere insignita del riconoscimento ’La Fornarina 2023’ che viene assegnato a una donna per essersi distinta per profilo morale, dedizione alla crescita civile ed empatia per i più deboli, sia nell’ambito professionale che nel volontariato. La cerimonia si svolgerà alle 10 all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio. La Confraternita dei Sacconi di San Tommaso e il Centro internazionale Studi Gentiliani, promotori dell’iniziativa, hanno scelto la Merloni per quella "intuizione" che il giorno dopo il sisma la guidò a San Ginesio decidendo di inserirla sotto il patrocinio della Fondazione Aristide Merloni di Fabriano.