Premio alle migliori tesi sull’economia del diritto

Unimc premia le due migliori tesi di laurea triennale in economia e diritto. I premi, finanziati dall’Ebam, l’ente bilaterale artigianato Marche, saranno assegnati ai neodottori dei corsi di laurea triennali in "Economia, territorio e ambiente", che dall’anno accademico 2024-2025 è Economia e marketing per la sostenibilità, "Economia: Banche, Aziende e Mercati", che dall’anno 2024/-025 è Economia e management e "Data Analysis per le Scienze Sociali".

È possibile presentare la propria candidatura entro il 30 aprile alle 9. Il premio è rivolto ai laureati dell’anno accademico 2023-2024 con tesi incentrate su welfare state, aziendale e contrattuale.

A selezionare i due elaborati più meritevoli sarà una commissione giudicatrice designata dalla direttrice del dipartimento di economia e diritto, composta anche da un rappresentante dell’Ebam.

"Ringrazio l’Ebam per la collaborazione e per questo importante contributo per i nostri laureati – commenta la Elena Cedrola (nella foto) –. Questo premio rappresenta un’opportunità unica per gli studenti, che potranno vedere riconosciuti i propri meriti accademici e le proprie ricerche in un ambito di crescente rilevanza come quello del welfare state, del welfare aziendale e di quello contrattuale".

I due premi, da 1250 euro ciascuno, saranno assegnati nel corso di una cerimonia dal rettore John McCourt.