Premio Andersen a Luca Tortolini: "Sogno che si realizza, sono felice"

"Quando ho iniziato a pubblicare libri per l’infanzia, devo ammettere che più di una volta mi è capitato di pensare ‘chissà se anch’io un giorno vincerò il Premio Andersen’. Quel giorno è arrivato, sono felice". Sono le parole che il maceratese Luca Tortolini ha scritto sui propri profili social appena appresa la notizia dell’avvenuta assegnazione a lui del "Premio Andersen 2024 quale Miglior scrittore".

L’autore maceratese aveva già vinto un Premio Andersen nel 2021 per "Il bambino che amava il cinema", una biografia illustrata di Francois Truffaut, ma in quel caso il premio era legato al libro. Quest’anno, invece, a lui è andato il massimo premio, una sorta di "Nobel" del settore, il più prestigioso, "per tutte le storie che ho scritto fino ad ora – ha dichiarato – per come le ho scritte, e spero anche come attestato di fiducia per tutte le storie che scriverò". Quasi un premio alla carriera. Una carriera di scrittore per l’infanzia – ricorda Tortolini al Carlino – iniziata più di dieci anni fa, dopo una pregressa esperienza a Roma di sceneggiatore per il cinema. Il suo primo libro, "Le case degli altri bambini", realizzato con le illustrazioni della maceratese Claudia Palmarucci, vincitrice anche lei del Premio Andersen alla carriera l’anno scorso, quale miglior illustratrice, ebbe una menzione speciale "opera prima" a una rassegna internazionale a Bologna. Tortolini ha già scritto oltre una quarantina di libri, tanti quanti sono gli anni della sua età. Libri editi sia in Italia sia direttamente all’estero, soprattutto in Francia, molti dei quali tradotti anche in Giappone, Cina, Stai Uniti d’America. Sabato prossimo si svolgerà a Genova la cerimonia di consegna dei Premi Andersen ai vincitori delle varie categorie, e Tortolini riceverà il premio di "Miglior scrittore" con la seguente motivazione: "Per una scrittura capace di darsi in dialogo fecondo e profondo con le forme della letteratura illustrata; disposta in un incedere piano e ponderato, mosso e tranquillo a un tempo; per la capacità di creare narrazioni dal fluire godibile per l’infanzia, non accondiscendenti, ma complici e partecipi del sentire infantile; per il coraggio e la libertà di cimentarsi in modo spontaneo anche con tematiche ricorrenti della letteratura per bambini".

a. f.